«Ведьма на колесах»: как потомственная колдунья из Новосибирска стала байкером и попала в жуткое ДТП

Сибирячка Светлана Яблочкина известна в мире байкеров и любителей магии. Управляет мотоциклом с 14 лет, в мире эзотерики «варится» с детства — мама, папа, бабушки и дедушки увлечены магией. Выросла «ведьма на колесах» на Алтае, но уже больше 13 лет живет в Новосибирске. Специально к празднику — Всемирному дню мотоциклиста — байкерша рассказала Сиб.фм о любви к ночным «покатушкам», красавицах-дочках и сложностях на дорогах.

— Светлана, вы с детства байком увлечены?

— Да, у нас в семье всегда был мотоцикл, а если говорить про мой первый байк — это Восход-3М 80-го с чем-то года. До сих пор живой, у бабушки стоит в деревне в Алтайском крае. Собственный байк купила в 2011 году, переехав в Новосибирск. Это был Suzuki RF 400.

— Максимальная скорость, которую развивает ваш байк?

— 280 км/час, но я, конечно, не рекомендую так разгоняться. Это опасно для жизни. Можно попробовать один раз при условии, что трасса будет перекрыта, но это, как вы понимаете, почти невозможно.

— У вас лично бывали серьезные аварии?

— Лет шесть назад на левом берегу в районе Карла Маркса в меня въехала девушка-первосезонница. Я на светофоре стояла, расслабилась в тот момент, не ожидала. Бац и удар! Конечно, я потом прокручивала в голове, думала, что можно было уйти... Авария оказалась приличной, мотоцикл полностью прокатился по мне. Медики выявили надрыв крестообразных связок на ноге, что в дальнейшем привело к их разрыву.

— Мотоцикл — экстремальный вид транспорта. Не боитесь?

— Каждый раз, садясь за мотоцикл, мы прекрасно понимаем, что можем не вернуться. Не потому что мы такие плохие... на мотоцикле... здесь много причин. Важно посмотреть, как автовладельцы водят, как ездят другие мотоциклисты и как их этому учат, а также на состояние дорог в городе.

— Расскажите про порядок цен на экипировку?

— Здесь цены сильно разнятся. Экипировка — это шлем, комбинезон (мотокуртки или мотоджинсы), мотоботы. Порядок цен разный. Можно купить шлем за 10 000 рублей, а можно за 120 000 рублей. Тоже с обувью, комбинезоном. Лучше, не экономить. Ступни, например, щелкаются как орешки. Представьте, мотоцикл весит 150 килограммов. Теперь представьте, как при падении он ложится на вас? А если на скорости...

— Светлана, многие называют вас ведьмой на колесах, не обидно?

— Нет. У меня мама и папа, бабушки и дедушка занимались магией, поэтому я в детстве в этом «варюсь». Они увлекались шаманизмом, целительством, соборным колдовством... Это всегда мне было очень интересно. Практиком я стала в 20 лет, до этого изучала-изучала, развивалась в этом. Сейчас провожу диагностику, стараюсь распутать сложные ситуации, помогаю находить решение, убрать все, что мешает жить счастливо, снимаю порчи, делаю чистки.

— Расскажите про ваших дочек, как они относятся к вашему увлечению?

— Старшей дочери Алисе, 17 лет. Она спортсменка, имеет разряд по художественной гимнастике. Тоже увлекается мотоциклами. Младшей Эвелине 11 лет, она имеет первый взрослый разряд по художественной гимнастике.

— Ваши любимые места в городе для поездок на байке?

— Любимые места для байкера, как правило, вне города. Садишься на мотоцикл и несешься по трассе в сторону Болотного или делаем круг «Шлюз — аэропорт — Северный объезд». Толпой кататься не люблю, два-три байкера, это идеально. Кстати, сейчас я беременна, на шестом месяце. И продолжаю кататься. Я жду третьего ребенка, малышу это не вредит. Но хочу обратиться к автомобилистам — будьте внимательны к байкерам.

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