Бузова на «Арене» и звезда «Бригады» на набережной: как Новосибирск празднует День России. ОНЛАЙН

В Новосибирске празднуют День России.

Сегодня в Новосибирске пройдет масштабное празднование государственного праздника День России, который ежегодно отмечается 12 июня. В честь этого в городе запланировано множество интересных мероприятий, которые новосибирцы могут посетить абсолютно бесплатно.

Так, например, в 12:00 на главной сцене Михайловской набережной для жителей Сибири выступит актриса Екатерина Гусева, которая сыграла в культовом сериале “Бригада”. А в 14:00 в парке “Арена” пройдет концерт и автограф-сессия со знаменитой певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Там же выступят и разные популярные блогеры, такие как Анна Покров, Адель Вейгель и BITTUEV.

Подробнее с программой мероприятий можно будет ознакомиться здесь, также напомним, что Сиб.фм в реальном времени будет информировать о происходящем в городе.

ОБНОВЛЕНО в 14:39 Пока новосибирцы весело проводят время на набережной, певица Ольга Бузова активно подготавливается к своему выступлению, которое состоится в 16:00 в парке "Арена".

На своей странице в социальной сети она поздравила граждан России с праздником.

"Счастлива, что мы воспитываем здоровую, честную, преданную, верную, порядочную, щедрую нацию", — с гордостью заявила певица на видео.

ОБНОВЛЕНО в 14:10 На Михайловской набережной продолжается праздничный концерт, где выступают творческие коллективы и солисты Новосибирска и Новосибирской области.

ОБНОВЛЕНО в 13:45 С торжественной речью выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и поздравил сибиряков с Днем России.

ОБНОВЛЕНО в 13:19 На Михайловской набережной поставили стенд, на котором можно написать пожелания любимой стране.

ОБНОВЛЕНО в 13:16 Блогер Адель Вейгель опубликовала в своих социальных сетях видео с подготовки к выступлению в парке “Арена”.

ОБНОВЛЕНО в 12:52 К празднованию Дня России присоединились губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, что губернатор Новосибирской области поздравил местных жителей с Днем России в своем Telegram-канале.

ОБНОВЛЕНО в 12:40 Количество людей на набережной становится все больше. Новосибирцы так ответственно подошли к государственному празднику, что даже пришли на концерт с флагами России.

ОБНОВЛЕНО в 12:24 Новосибирцы уже собрались на Михайловской набережной.