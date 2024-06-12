Губернатор Новосибирской области Травников поздравил жителей с Днем России

Губернатор НСО Андрей Травников поздравил местных жителей с Днем России-2024.

В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с государственным праздником День России.

“Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! В этот день каждый из нас чувствует себя частью великой державы. Мы испытываем гордость за свое Отечество, его многовековую историю и богатую культуру. Сегодня мы как никогда ощущаем особую ответственность за настоящее и будущее своей страны, ведь оно зависит от каждого из нас”, — написал Андрей Травников.

Также к поздравлению губернатора присоединился и мэр города Максим Кудрявцев.

“День России — замечательный праздник. В этот день каждый из нас чувствует ответственность за будущее страны и нашего города. Накануне мы приняли решение о благоустройстве новой набережной и проголосовали за бережное обновление Инюшенского бора. Мы убирали незаконные постройки, освобождая место под деревья и газоны. Вместе с предпринимателями и активными горожанами проводили экологические акции, очищали городские леса и берега рек. Ремонтировали дворы и тротуары. Помогали военнослужащим и семьям участников СВО”, — подытожил мэр Новосибирска.

Напомним, что стала известна программа празднования Дня России в Новосибирске