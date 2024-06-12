Бывший вице-мэр Терешкова высказалась о возможности Новосибирска стать третьей столицей РФ

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о возможности города стать третьей столицы.

Она отметила, что расположение Новосибирска обеспечивает равный доступ ко всем регионам, упростит организацию мероприятий и способствует развитию транспортной инфраструктуры.

«Я недавно имела такую возможность, в том году, участвовать на форуме во Владивостоке. Разговаривала с жителями и с общественниками: «Вы вообще в Москву летаете?» Они отвечали: «Нет, мы не долетаем». Получается разрыв очень большой даже физически, а до Новосибирска они спокойно летают. Потому что город, в том числе, является более доступной транзитной территорией», — рассказала вице-мэр в интервью Сиб.фм.

Терешкова считает, что Новосибирск, будучи транзитной территорией, имеет потенциал стать «воротами на Восток», а его экономическая значимость может способствовать развитию столичных функций в регионе.

Ранее Сиб.фм опросил чиновников и общественников Новосибирска о возможности города стать третьей столицей России.