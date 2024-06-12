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общество

Новосибирская мэрия в поздравлении с Днем России опубликовала карту без новых регионов

Фото: Сиб.фм

На карте отсутствовали Крым, Калининградская область, а также территории Новороссии.

Мэрия Новосибирска вызвала недоумение у сибиряков из-за поздравительной открытки с изображением неполной карты России.

На открытке, опубликованной в группе «ВКонтакте», не были отмечены территории, такие как Крым, Калининградская область и территории Новороссии.

Подписчики выразили своё недовольство и заметили эту недоработку. Мэрия решила заменить карту на исправленную и принесла извинения за ошибку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-кандидат в президенты РФ Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц.

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Игорь Кириченко
Журналист

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