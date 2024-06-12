В Новосибирске экс-кандидат в президенты РФ Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц.

Он отметил, что материальные условия в таких учреждениях удовлетворительны: собак кормят по расписанию и регулярно выгуливают. Однако, по его словам, необходимо уделить внимание психическому состоянию питомцев, для чего потребуется работа специалистов-кинологов.

Даванков сообщил, что в рамках движения «Мы в ответе за них» собираются предложения о том, как должны работать зоогостиницы, чтобы обеспечить максимальный комфорт для животных. Планируется разработать «золотой стандарт» для таких учреждений.

Совместно с лидером фракции в Заксобрании Новосибирской области Дарьей Карасевой, амбассадором движения Викторией Дайнеко и руководителем движения «Мы в ответе за них» Марией Гусаровой, Даванков принял участие в открытии штаба зоозащитного движения «Мы в ответе за них» партии «Новые люди».

Участники мероприятия посетили приют «Помощь ездовым собакам» под Новосибирском. За 10 лет работы сотрудники приюта спасли 510 животных. В настоящее время в приюте проживают почти 150 собак, преимущественно породы хаски. Зоозащитники передали корм и объявили сбор средств для строительства нового вольера, а также пообщались с питомцами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска признали критической ситуацию с провалом на Большевистской.