В мэрии Новосибирска признали критической ситуацию с провалом на Большевистской

Дорожное полотно на проезжей части и тротуаре разрушилось возле строящегося дома.

Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности из-за разрушения дорожного полотна на Большевистской улице возле строящегося дома №14.

Согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ситуация признана критической. Органы управления города переведены в режим повышенной готовности.

Мэр Максим Кудрявцев поручил организовать ежедневный мониторинг состояния дороги и тротуара, а также ограничить движение транспорта на участке до устранения причин деформации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до 28 июня сузили проспект Дзержинского для замены теплотрассы.