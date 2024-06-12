Новосибирский агроном Шубина назвала основные ошибки при выращивании томатов

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с жителями Новосибирска полезной информацией о выращивании томатов.

Она отметила, что томаты требуют умеренного тепла, не переносят экстремальной жары и избытка влаги, что может привести к заболеваниям растений. Рекомендуется поливать их не чаще одного раза в неделю как в теплице, так и на открытом грунте.

Шубина также уточнила, что в открытом грунте лучше выращивать детерминантные сорта томатов, не превышающие метр в высоту, в то время как высокорослые сорта подходят для теплиц. Важно подвязывать растения сразу после посадки и уделять внимание поддержке растений на разных этапах их развития.

Она также предостерегла от избыточного использования подкормок, что может привести к «жированию» кустов без образования плодов. Перегной и минеральные добавки лучше вносить при посадке.

Шубина также подчеркнула важность окучивания растений только на открытом грунте и рекомендовала собирать томаты на стадии молочного цвета, не дожидаясь полной красноты, чтобы сохранить больше питательных веществ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-кандидат в президенты РФ Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц.