Певица Ольга Бузова вышла на сцену в Новосибирске

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступает на сцене в Новосибирске.

Бузова выступает в Новосибирске с концертом в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню России. Выступление певицы происходит на площадке «Блогеры России».

Стоит отметить, что помимо Бузовой, в Новосибирск также приехали блогеры Анна Покров, Мухаммад Биттуев и Адель Вейгель.

Напомним, что редакция Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию празднования Дня России в Новосибирске. Новые обновления по мероприятиям в ходе празднования можно посмотреть здесь.