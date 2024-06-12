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общество

Певица Ольга Бузова вышла на сцену в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступает на сцене в Новосибирске.

Бузова выступает в Новосибирске с концертом в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню России. Выступление певицы происходит на площадке «Блогеры России».

Фото Певица Ольга Бузова вышла на сцену в Новосибирске 2

Фото Певица Ольга Бузова вышла на сцену в Новосибирске 3

Стоит отметить, что помимо Бузовой, в Новосибирск также приехали блогеры Анна Покров, Мухаммад Биттуев и Адель Вейгель.

Напомним, что редакция Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию празднования Дня России в Новосибирске. Новые обновления по мероприятиям в ходе празднования можно посмотреть здесь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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