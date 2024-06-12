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общество

Певице Бузовой в Новосибирске подарили именную футболку ХК «Сибирь»

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в рамках празднования Дня России выступает певица Ольга Бузова.

Ее концерт прошел на площадке «Блогеры России».

Во время выступления на сцену вышли двое сотрудников хоккейного клуба «Сибирь». Они решили сделать телеведущей небольшой подарок: футболка новосибирской команды с фамилией телеведущей. Для Бузовой выбрали игровой номер 54.

Фото Певице Бузовой в Новосибирске подарили именную футболку ХК «Сибирь» 2

Напомним, что также Бузова со сцены призналась, что будет рожать и выходить замуж только в РФ.

Другие подробности празднования Дня России в Новосибирске можно посмотреть в онлайн-трансляции Сиб.фм.

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Игорь Кириченко
Журналист

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