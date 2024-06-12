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общество

Под Новосибирском студентка родила богатыря с весом 4,1 кг

Фото: Pexels.com

В семье Александра и Дарьи Зорченко из Карасукского района Новосибирской области родился первенец.

Мальчику дали имя Давид. Его вес составляет 4,1 кг.

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области сообщили, что отец новорожденного Александр работает учителем физического воспитания в Шилово-Курьинской школе, а мать Дарья является студенткой.

Представители администрации Карасукского района поздравили родителей, вручив им благодарственное письмо и памятные подарки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Травников поздравил жителей с Днем России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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