Под Новосибирском студентка родила богатыря с весом 4,1 кг

В семье Александра и Дарьи Зорченко из Карасукского района Новосибирской области родился первенец.

Мальчику дали имя Давид. Его вес составляет 4,1 кг.

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области сообщили, что отец новорожденного Александр работает учителем физического воспитания в Шилово-Курьинской школе, а мать Дарья является студенткой.

Представители администрации Карасукского района поздравили родителей, вручив им благодарственное письмо и памятные подарки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Травников поздравил жителей с Днем России.