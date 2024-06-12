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вчера 23:20
общество

Украинская сторона требует отстранить от ОИ девушку-борца из Красноярска за пост про смерть отца

Фото: соцсети

Украинская сторона потребовала не допускать трех россиянок и одну белоруску на турнир по борьбе на Олимпийских играх в Париже за поддержку военной операции.

Соответствующее письмо к главе МОК и президенту Объединенного мира борьбы (UWW) опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Речь идет о российских спортсменках Динаре Кудаевой, Наталье Малышевой и Ольге Хорошавцевой, которых обвинили в поддержке специальной военной операции из-за поста Кудаевой о смерти ее отца в мае этого года, где она назвала его «мой герой».

В опубликованном украинской стороной видеоролике показаны скриншоты из сторис Кудаевой в Instagram*, на которых ее отец в военной форме и с оружием. Малышева и Хорошавцева поставили лайки под этим постом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Арефьев предлагает сделать Новосибирск третьей столицей России.

Instagram* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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