Украинская сторона требует отстранить от ОИ девушку-борца из Красноярска за пост про смерть отца

Украинская сторона потребовала не допускать трех россиянок и одну белоруску на турнир по борьбе на Олимпийских играх в Париже за поддержку военной операции.

Соответствующее письмо к главе МОК и президенту Объединенного мира борьбы (UWW) опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Речь идет о российских спортсменках Динаре Кудаевой, Наталье Малышевой и Ольге Хорошавцевой, которых обвинили в поддержке специальной военной операции из-за поста Кудаевой о смерти ее отца в мае этого года, где она назвала его «мой герой».

В опубликованном украинской стороной видеоролике показаны скриншоты из сторис Кудаевой в Instagram*, на которых ее отец в военной форме и с оружием. Малышева и Хорошавцева поставили лайки под этим постом.

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