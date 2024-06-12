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общество культура

Умер известный актер из Новосибирска Юрий Кондратьев

Фото: Кино-театр.ru

Скончался новосибирский актер Юрий Кондратьев.

В социальных сетях Елена Кондратьева сообщила о смерти своего отца, известного актера, режиссера, педагога и заслуженного артиста России Юрия Кондратьева. Ему было 73 года, он умер после продолжительной болезни.

Елена уточнила, что отца не стало еще в понедельник, 10 июня.

Известно, что Юрий Кондратьев получил образование в Москве по специальности «актер драматического театра и кино» в ГИТИСе. Свою творческую жизнь он связал с Новосибирским областным театром кукол, где сыграл более 200 ролей.

Напомним, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк

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Валерия Митрохина
Журналист

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