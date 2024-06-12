В Новосибирске депутат Антонов хочет ужесточить закон о «наливайках»

После драки под окнами в Новосибирске депутат Ростислав Антонов хочет ужесточить закон о "наливайках".

Как сообщает портал VN.ru, в Железнодорожном районе Новосибирска произошла драка, которую устроили посетители торговой точки в доме на Димитрова, 12 — местные жители называют ее “наливайкой”.

После инцидента новосибирский депутат Ростислав Антонов выступил за ужесточение закона о розничной продаже алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

По его словам, проблема с круглосуточными алко-маркетами, которые обычно располагаются в жилых домах, не решается годам.

“Пройдя все круги ада, нам с жителями дома лишь по суду удалось запретить одному подобному заведению торговать в ночное время”, — вспоминает Ростислав.

Он также отметил, что все ситуации с “наливайками” и их посетителями сможет решить только единый закон.

“Изменениями, принятыми в феврале 2024 года в Федеральный закон о производстве и обороте алкогольной продукции, регионам дается право ограничивать время и саму реализацию алкогольной продукции и, насколько мне известно, в Новосибирской области ведется разработка такого закона”, – добавил депутат.

Напомним, что в Новосибирске задержаны двое мужчин за хищение топлива с АЗС