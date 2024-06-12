В Новосибирске задержаны двое мужчин за хищение топлива с АЗС

За хищение топлива с АЗС в Новосибирске были задержаны местные жители.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, правоохранительные органы задержали двух жителей Ленинского района по подозрению в хищении топлива с автозаправочных станций.

Известно, что новосибирцы использовали схему, при которой заправляли арендованные автомобили на АЗС, работающих по системе постоплаты, а затем сливали с них топливо для последующей реализации. Нанесенный ущерб автозаправочным станциями составил 19 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье "кража".

Напомним, что Новосибирская область заняла пятое место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином