сегодня
12 июня, 11:53
пробки
3/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 89.02 | eur 95.73
сегодня
12 июня, 11:53
пробки
3/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 89.02 | eur 95.73
сегодня 09:28
общество

В Новосибирске глава Союза отцов решил подарить Бузовой русско-народный сарафан

Фото: коллаж "МК в Новосибирске"

Глава Союза отцов Сергей Майоров планирует подарить певице Ольге Бузовой русско-народный сарафан.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, ссылаясь на социальные сети певицы Ольги Бузовой, девушка уже приехал в Новосибирск для того, чтобы выступить сегодня в честь праздника Дня России.

Ольга рассказала своим подписчикам о том, что усердно занималась спортом и хочет показаться во всей красе перед поклонниками. Однако глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров обеспокоен внешним видом певицы и предполагает, что она вновь может выйти в одних трусах на сцену, как это однажды произошло в Уфе.

В связи с чем активист решил подготовить подарок Ольге, который демонстрирует настоящие семейные ценности.

“Хочу подарить сарафан, но не в качестве издёвки, ни в коем случае, а, наоборот, как символ традиций, культурных, семейных, нравственных и напоминание что она как пример, подражания, для многих девочек и девушек”, — рассказал Сергей Майоров.

Напомним, что стало известно, как новосибирцы отдыхают на День России-2024

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в