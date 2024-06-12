В Новосибирске глава Союза отцов решил подарить Бузовой русско-народный сарафан

Глава Союза отцов Сергей Майоров планирует подарить певице Ольге Бузовой русско-народный сарафан.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, ссылаясь на социальные сети певицы Ольги Бузовой, девушка уже приехал в Новосибирск для того, чтобы выступить сегодня в честь праздника Дня России.

Ольга рассказала своим подписчикам о том, что усердно занималась спортом и хочет показаться во всей красе перед поклонниками. Однако глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров обеспокоен внешним видом певицы и предполагает, что она вновь может выйти в одних трусах на сцену, как это однажды произошло в Уфе.

В связи с чем активист решил подготовить подарок Ольге, который демонстрирует настоящие семейные ценности.

“Хочу подарить сарафан, но не в качестве издёвки, ни в коем случае, а, наоборот, как символ традиций, культурных, семейных, нравственных и напоминание что она как пример, подражания, для многих девочек и девушек”, — рассказал Сергей Майоров.

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