В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев назначил нового главу дептранса

Мэр города назначил нового главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что мэр города Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении нового главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — им стал Иосиф Кодалаев.

Известно, что Кодалаев родился в Новосибирске в 1981 году, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «мосты и транспортные тоннели». После чего работал в государственных и муниципальных структурах, а с 2023 года являлся директором МКУ «Гормост».



Ранее Сиб.фм писал, что начальником департамента связи мэрии Новосибирска стал Максим Русин