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общество

В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев назначил нового главу дептранса

Фото: Сиб.фм

Мэр города назначил нового главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что мэр города Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении нового главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — им стал Иосиф Кодалаев.

Известно, что Кодалаев родился в Новосибирске в 1981 году, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «мосты и транспортные тоннели». После чего работал в государственных и муниципальных структурах, а с 2023 года являлся директором МКУ «Гормост».


Ранее Сиб.фм писал, что начальником департамента связи мэрии Новосибирска стал Максим Русин

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Валерия Митрохина
Журналист

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