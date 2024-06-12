В Новосибирске на левом берегу изменят схемы движения транспорта

Схемы движения транспорта изменят на левом берегу.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в период с 13 июня по 13 июля 2024 года в связи с работами на тепловой сети переносится остановка и меняется движение четырех автобусов и маршрутки.

Таким образом, будет закрыта проезжая часть ул. Пархоменко на участке от ул. Новосибирской до ул. Пермской. Кроме того и на 7 метров сужается проезжая часть ул. Пархоменко в районе здания № 72.

Также будет перенесен остановочный пункт «Ул. Пархоменко», расположенный на четной стороне этой улицы, по ходу движения на 20 метров.

Автобусы № 5, 12, 43, 60 и маршрутка № 63 в прямом и обратном направлениях на время закрытия участка ул. Пархоменко от ул. Новосибирской до ул. Пермской в объезд закрытого участка улично-дорожной сети будут ходить по ул. Широкой, ул. Демьяновской, ул. Пермской, ул. Пархоменко.

Напомним, что в Новосибирске задержаны двое мужчин за хищение топлива с АЗС