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общество

В Новосибирской области запустили маршрут «электричка + автобус»

Фото: Сиб.фм

Билеты-комбо на электричку и маршрутку продают под Новосибирском.

По информации министерства транспорта Новосибирской области, для жителей села Чистоозёрное будут продавать комбо-билеты на электричку и маршрутку.

Смысл таких билетов заключается в том, что пассажир доезжает на электричке до остановки, где пересаживается на автобус и уже едет до Новосибирска.

«Мультимодальные перевозки сейчас работают в Северном, Венгерово, Здвинске, Усть-Тарке, Кыштовке. Они показали удобство и легкость подхода: пассажиры сразу видят время отправления автобусов и поездов», — передала министерство транспорта региона.

Напомним, что в Новосибирской области изменится расписание 10 пригородных поездов

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Валерия Митрохина
Журналист

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