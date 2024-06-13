65-летнего новосибирца замуровали в квартире на Танковой

Мужчина не мог выйти из жилища, кто-то заварил дверь.

Житель Новосибирска, проживающий по улице Танковая, схватился за голову, когда при попытке выйти из дома, не смог открыть дверь от собственной квартиры. Оказалось, что дверь заверена. «Не может быть?», подумал сибиряк. Попробовал открыть еще раз, но нет... Снова «осечка». Тогда он обратился к сотрудникам МАСС с просьбой вызволить его на свободу. Спасатели приехали на место в считанные минуты, обеспечили доступ в жилое помещение.

«Вход в квартиру заварен, мужчина не может выйти из дома. Доступ обеспечен. Помощь мужчине 1959-го года рождения оказана», — подчеркнули в МАСС 54.

Ранее стало известно, что на «Родниках» в Новосибирске неизвестный автомобилист начал «крушить» лобовое стекло «обидчика».