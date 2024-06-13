Бывшая жена новосибирского актера Прилучного призвала его «принять» поражение в суде об алиментах

Агата Муцениеце рекомендовала своему бывшему мужу перестать демонстрировать счастье на камеру, а быть действительно счастливым человеком. Подписчики задались вопросом: «Что бы это означало?».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце публично объявили о разрыве 24 февраля 2020 года, каждый сделал это в своем блоге.

«И это после девяти лет брака?», — стали причитать подписчики, еще надеясь, что все наладится.

Не наладилось. Агата с двумя детьми теперь живет своей жизнью, Прилучный с женой Зепюр и их общими годовалым сыном Микаэлем — своей.

Связывают Агату и Павла теперь не дела семейные, а дела судебные.

Накануне актриса обратилась к Павлу Прилучному, в новом выпуске влога «Честные будни» для своего YouTube-канала, напомнив про суды...

Перечисляя задачи, которые предстоит выполнить в ближайшее время, Муцениеце отметила, что «суды не забываем». «Да, они у меня есть, потому что хороший человек — мой бывший муж — просто хороший, классный парень, проиграл суд. Нет чтобы с достоинством просто принять эту ситуацию», — возмутилась Муцениеце.

Напомним, что в конце мая Прилучный подал иск к бывшей супруге, который связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав, (речь идет об алиментах).

В том же влоге Муцениеце рекомендовала Прилучному перестать демонстрировать счастье на камеру, а быть действительно счастливым человеком. Подписчики задались вопросом: «Что бы это означало?».

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