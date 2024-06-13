Депутат Антонов высказался о возможности сделать Новосибирск экономической столицей России

Ростислав Антонов прокомментировал возможность Новосибирска стать экономической столицей страны.

Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, подтвердил, что разговоры о том, что город может стать столицей, возникают не впервые. Он отметил, что в нынешнем состоянии Новосибирск не готов к выполнению таких функций.

Например, он подчеркнул, что не всегда есть возможность достойно принять делегации, учитывая состояние дорог в городе и многое другое.

«Для начала надо у Министерства промышленности и экономики спросить, хотят ли они переехать в Новосибирск и чем они тут будут заниматься», — сообщил Ростислав Антонов корреспонденту Сиб.фм.

Он добавил, что к таким решениям нужно подходить серьезно, просчитывать их целесообразность.

Напомним, что Сиб.фм опросил чиновников и общественников Новосибирска о возможности города стать третьей столицей России.