Густой туман накрыл Новосибирск — сибиряки делятся снимками в сети

Жители Новосибирска активно делятся в сети фотографиями туманного утра.

Верхние этажи высоток снизу не видно, не видно и жителям высотных зданий нижнюю часть города. На природе: в поле или в лесу также можно наблюдать «дымку», которая придает этим местам еще большую красоту и таинственность.

«Вот это да! Время 9:30, а с балкона до сих пор можно наблюдать вот такую картину!», — пишет читательница сайта «Сиб.ФМ».

Напомним, что ранее депутат Антонов высказался о возможности сделать Новосибирск экономической столицей России.