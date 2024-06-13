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общество

Густой туман накрыл Новосибирск — сибиряки делятся снимками в сети

Фото: Архив редакции «Сиб.ФМ»

Жители Новосибирска активно делятся в сети фотографиями туманного утра.

Верхние этажи высоток снизу не видно, не видно и жителям высотных зданий нижнюю часть города. На природе: в поле или в лесу также можно наблюдать «дымку», которая придает этим местам еще большую красоту и таинственность.

«Вот это да! Время 9:30, а с балкона до сих пор можно наблюдать вот такую картину!», — пишет читательница сайта «Сиб.ФМ».

Фото Густой туман накрыл Новосибирск — сибиряки делятся снимками в сети 2

Напомним, что ранее депутат Антонов высказался о возможности сделать Новосибирск экономической столицей России.

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Дарья Лапина
Журналист

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