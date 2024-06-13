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общество

На «Родниках» в Новосибирске неизвестный автомобилист начал «крушить» лобовое стекло «обидчика»

Фото: Инцидент Новосибирск / ВКонтакте

Инцидент сняли случайные прохожие.

В кадр жительницы «Родников» попала странная картина: автовладелец на черной иномарке выскочил из машины с палкой в руках и направился к другой иномарке, которую заранее «заблокировал» у обочины. Свидетельница пояснила, что автовладельцы явно что-то не поделили.

«Оба что-то кричали друг другу. Затем тот, что на черной машине подрезал белую на светофоре, выскочил из авто и начал крушить лобовое стекло», — подметила девушка.

Закончилось короткое видео на том, как «обидчик» ударил один раз в лобовое стекло по белой иномарке, прыгнул обратно в свою машину и уехал. Дойдет ли дело до сотрудников правоохранительных органов, неизвестно.

Ранее сообщалось что в Новосибирской области с начала года 79 человек погибли в жёстких авариях.

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Дарья Лапина
Журналист

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