Новосибирская мэрия назвала критической ситуацию с провалом на Большевистской

Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности из-за разрушения дорожного полотна на Большевистской улице возле строящегося дома №14.

Решение было принято на основе анализа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая оценила ситуацию как критическую.

В связи с этим органы управления города переведены в режим повышенной готовности.

Мэр Максим Кудрявцев поручил организовать ежедневный мониторинг состояния дороги и тротуара на указанном участке, а также временно ограничить движение транспорта до устранения причин деформации дорожного полотна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске голый мужчина сбросил с 7 этажа велосипед и повредил машину.