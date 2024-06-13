Новосибирская ТЭЦ-3 успешно завершила первый в РФ безмазутный запуск

В Новосибирске ТЭЦ-3 завершила первый в России безмазутный запуск станции.

13 июня турбина была успешно включена после процедуры «нулевого останова». Для этого специалисты использовали новый метод разжигания котла — электроионизационный разряд.

Вместо использования мазута, угольная пыль теперь воспламеняется через электрохимическую реакцию, что значительно снижает негативное воздействие на окружающую среду, включая уменьшение выхлопных газов и избежание образования черного дыма из труб.

Директор ТЭЦ Андрей Бабенков отметил, что суть проекта заключается в запуске котла, работающего на твердом топливе, без использования традиционных газа или мазута, то есть, без применения высокореакционного топлива. При безмазутном запуске котел сразу переходит на штатное угольное топливо.

Кроме того, электрофильтр включается одновременно с запуском, что позволяет снизить уровень выбросов в сотни раз, а котел остается в рабочем режиме уже несколько часов.

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