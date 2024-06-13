Под Новосибирском продолжают строительство нового корпуса школы в селе Марусино

В рамках национального проекта «Образование» в селе Марусино ведется строительство нового корпуса школы № 24, рассчитанного на 550 учеников.

В настоящее время здание готово более чем на 75 %. Подрядчик ООО «АМТ-ГРУПП» осуществляет внутреннюю отделку помещений, обустройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. На объекте работают более 120 человек.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил стройплощадку и оценил темпы работ. Он отметил, что в Новосибирском районе активно возводятся социальные объекты. В последние годы здесь построены семь врачебных амбулаторий, две школы на 1 100 мест каждая в селах Верх-Тула и Восход, а также ведется строительство школ в поселке Элитный и селах Толмачево и Марусино. Ожидается, что после их ввода в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысячи новых школьных мест.

Алексей Колмаков сообщил, что строительство всех трех школ планируется завершить до конца 2024 года, и подчеркнул, что работы ведутся в полную силу, чтобы успеть выполнить основные задачи в теплое время года. Все объекты находятся под постоянным контролем Правительства региона.

Директор школы № 24 Татьяна Габидулина сообщила, что в настоящее время учащиеся обучаются в старой одноэтажной школе, которая работает на пределе возможностей, принимая более 800 учеников. Число семей, переезжающих в Марусино, постоянно растет, поэтому строительство новой школы является необходимым для местных жителей.

Новая школа площадью более 13 тысяч кв.м будет оснащена двумя спортивными залами, тренажерным залом, актовым залом на 330 мест, учебными кабинетами, мастерскими и лабораториями, а также фото- и телестудиями для развития творческих талантов детей.

Алексей Колмаков добавил, что в работе министерства строительства Новосибирской области находится 22 объекта образования на разных стадиях готовности, шесть из которых будут завершены до конца текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на международном экономическом форуме обсудили актуальные вопросы финтеха.