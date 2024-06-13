Новосибирские спасатели извлекли лапу Той-Терьера из сливного отверстия

Питомец угодил в ловушку, потребовалась помощь сотрудников МАСС.

Спасатели МАСС нередко вытаскивают из сложных ситуаций не только людей, но и животных. В неприятную ловушку попал Той-Терьер, проживающий в семье в одном из домов по улице Титова. Питомец угодил лапой в сливное отверстие. Спасатели прибыли на место, распилили металлическую решетку и передали собаку хозяйке.

В пресс-службе МАСС пояснили, что случаи, когда лапа животного застревает в сливном отверстии случаются редко, однако все же происходят.

«Чтобы обезопасить своего любимца от возможных травм, рекомендуем закрывать сливное отверстие заглушкой либо стелить полотенце (пеленку), тогда ваш любимец не попадет в неприятную ситуацию и купание доставит только положительные эмоции», — пояснили в пресс-службе МАСС.

Ранее стало известно, что новосибирские бойцы на СВО спасли трех котят. Сообщается, что двоих малышей бойцы оставили себе, а третьего отдали в разведку.