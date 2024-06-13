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общество

Сулейманов прокомментировал возможность сделать Новосибирск экономической столицей России

Фото: Сиб.фм

Ренат Сулейманов отметил потенциал Новосибирска.

Депутат Государственной Думы Ренат Сулейманов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что у Новосибирска есть большой потенциал. По его словам, Новосибирск заслуженно считают третьим городом страны. В нем хорошо развита сфера экономики и промышленности, а также имеется мощный оборонно-промышленный комплекс.

Новосибирск является самым крупным городом за Уралом. Здесь пересекаются важные торговые пути, что способствует его экономическому развитию.

«Потенциал у Новосибирска есть большой для развития Академии наук, образования, кадров, разных отраслей экономики», — сказал Сулейманов.

Напомним, что Сиб.фм опросил чиновников и общественников Новосибирска о возможности города стать третьей столицей России.

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Нина Раневская
Журналист

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