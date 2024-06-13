В Новосибирске 25 мигрантов-уклонистов с Хилокского рынка увезли в военкомат

Пятеро мигрантов подписали контракты с Министерством обороны.

Представители военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону провели массовую проверку выходцев из стран Средней Азии на Хилокском рынке. Об этом сообщает портал VN.ru.

Из 60 человек, у которых проверили документы, 25 отвезли в военкомат для постановки на воинский учет.

Пять мигрантов подписали контракты с Министерством обороны, а десять были призваны для прохождения срочной воинской службы. Большинство из них — выходцы из Киргизии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что для школьников села Марусино до конца года будет построена новая школа.