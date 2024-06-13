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общество

В Новосибирске астрономическое лето начнется в конце июня

Фото: Сиб.фм

В конце этого месяца в городе начнется астрономическое лето.

Как сообщает портал VN.ru, День летнего солнцестояния отмечалось праздником солнечного луча, очищающего мир от зла и пороков.

В этом году астрономическое лето выпадает на конец июня, это значит, что в этот день пройдет самый долгий день и короткая ночь.

“В 2024 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня 03 часа 50 минут по новосибирскому времени”, — рассказала специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм для портала VN.ru.

Напомним, что новосибирская мэрия в поздравлении с Днем России опубликовала карту без новых регионов

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Валерия Митрохина
Журналист

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