В Новосибирске астрономическое лето начнется в конце июня

В конце этого месяца в городе начнется астрономическое лето.

Как сообщает портал VN.ru, День летнего солнцестояния отмечалось праздником солнечного луча, очищающего мир от зла и пороков.

В этом году астрономическое лето выпадает на конец июня, это значит, что в этот день пройдет самый долгий день и короткая ночь.

“В 2024 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня 03 часа 50 минут по новосибирскому времени”, — рассказала специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм для портала VN.ru.

Напомним, что новосибирская мэрия в поздравлении с Днем России опубликовала карту без новых регионов