В Новосибирске чиновник мэрии Олег Хорошунов уходит в отставку

Очередной чиновник мэрии принял решение покинуть свой пост.

Начальник управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов покидает свой пост. Об этом сообщил источник Сиб.фм. Его последний рабочий день 28 июня.

Олег Хорошунов известен тем, что благодаря его работе в городе демонтировали около 1500 незаконных киосков и свыше 500 рекламных конструкций, которые портили облик города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэрия Новосибирска выиграла суд у ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер») по делу о размещении рекламным оператором незаконных видеоэкранов. Компания размещала рекламу на тех местах, где это не предполагалось по условиям договора. Суд постановил «Дизайнмастеру» демонтировать данные конструкции.

Олег Хорошунов закончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ), где учился на специальности «антикризисное управление». После чего работал в компаниях «Модерн Стафф Лизинг», «Управление жилищно-коммунального хозяйства», «Динамика». Также Хорошунов был помощником депутатов Заксобрания Новосибирской области и Государственной Думы РФ. С 2016 по 2019 год работал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра города Новосибирска, а с 2019 года — коммерческим директором ООО «ПРОФИТ».

Напомним, что Сиб.фм ведет отдельную рубрику “Отставки и назначения-2024”.