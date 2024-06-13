В Новосибирске против департамента транспорта мэрии возбудило дело

В Новосибирске возбуждено дело в отношении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Об этом сообщили в УФАС по региону.

В ходе проверки установлено, что муниципальное предприятие «Метро МиР» было наделено полномочиями органа власти и выступало в роли государственного (муниципального) заказчика торгов в рамках транспортной инфраструктуры. В то же время, предприятие являлось хозяйствующим субъектом.

По данному факту было выписано предупреждение, согласно которому мэрия должна была исключить совмещение указанных функций. Однако это не выполнили.

Как сообщили в УФАС, в результате действий органов власти торги стоимостью 3 миллиарда рублей провёл хозяйствующий субъект.

Ранее Сиб.фм сообщал, что заместителя главы ТУАД Новосибирской области Константина Громенко доставили на допрос в Следком.