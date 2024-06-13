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общество

Заместителя главы ТУАД Новосибирской области Константина Громенко доставили на допрос в Следком

Фото: СУ СК по НСО

Первый заместитель начальника ТУАД Новосибирской области Константин Громенко был доставлен на допрос в связи с уголовным делом о взятке в особо крупном размере.

По данным «РБК Новосибирск», следствие связывает его с возможным участием в мошеннических схемах с директором ООО «ИТС-Сибирь» Олегом Сидоренко, который находится под домашним арестом с середины мая.

Известно, что ТУАД заключил контракты с ДРСУ «Новосибдорстрой» и ООО «Маслянинское ДРСУ», где ООО «ИТС-Сибирь» выступало в роли субподрядчика. Однако следствие подозревает, что в рамках этих контрактов было установлено оборудование для весового и габаритного контроля транспортных средств на автотрассе в Черепановском районе, несоответствующее требованиям договора и превышающее по стоимости.

По версии правоохранителей, ООО «ИТС-Сибирь» без согласования с заказчиком использовало оборудование российского и китайского производства, имеющее более низкие технические характеристики и цену, а затем приклеивало на него этикетку с логотипом чешской компании, указанной в госконтракте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске чиновник мэрии Олег Хорошунов подтвердил отставку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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