В Новосибирске стая бродячих собак растерзала кота

Кота в Новосибирске растерзали собаки.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали кадры, на которых примерно пять агрессивных собак лают и бросаются на кота. Инцидент был замечен на пересечении улиц Никитина, Автогенной и Мичурина.

“Никто не знает, что за стая, откуда она и кому принадлежит. Могут ведь человека так загрызть”, — рассказала очевидец.

Однако, как выяснилось, это был не единичный случай. Новосибирцы начали писать под постом о том, что собаки уже давно нападают на людей, которые живут рядом.

“На Автогенной очень много промзоны всякой, эти собаки десятилетиями раньше жили на территориях разных баз, складов, завода, и плодились — их видно, они даже похожи внешне”, – рассказала подписчица канала.

Напомним, что в Новосибирской области подростка подозревают в убийстве собаки на глазах у детей