В Новосибирске трамвайные вагоны изношены на 77,2%

Уровень износа трамвайных вагонов в Новосибирске в настоящее время достигает 77,2%.

Сейчас в распоряжении муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» находятся 168 трамвайных вагонов. Из них 112 вагонов постоянно используются, а 56 не эксплуатируются из-за серьезных повреждений силовых элементов, рам, кузовов и электрической проводки. По информации мэрии, ремонт таких трамваев нерентабелен.

«Обновление трамвайного парка города Новосибирска с 2017 года осуществляется за счет модернизации трамвайных вагонов на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь», — рассказали в мэрии.

Также сообщается, что за время действия программы было модернизировано 52 трамвая. В 2024 году предполагается провести модернизацию еще 20 трамвайных вагонов. На эти работы будет направлено 947 750 тысяч рублей, из них 632 750 тысяч — из бюджета области, а 315 тысяч — из бюджета города.

«Средний уровень износа трамвайных вагонов по состоянию на 01.06.2024 составляет 77,2 %», — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирске на работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 млн руб.