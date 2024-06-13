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общество

В Новосибирске закрыли нелегальное кафе для мигрантов

Фото: Сиб.фм

Очередное кафе для мигрантов закрыли рядом с Хилокским рынком.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте»” рассказали о том, что после очередного рейда в Новосибирске прекратило свою работу кафе для мигрантов.

Уточняется, что вечером 11 июня сотрудники ОМОНа, прокуратуры и активистов устроили проверку и проверяли документы у иностранных граждан, работающих в заведении.

Напомним, что в Новосибирске мигранты захватили аварийные бараки на левом берегу

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Валерия Митрохина
Журналист

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