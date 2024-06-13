В Советском районе Новосибирска бесследно исчез семилетний мальчик

Ребенок одет в белую футболку с разноцветными надписями, джинсовые шорты, синие босоножки.

В Новосибирске ведутся поиски бесследно пропавшего семилетнего мальчика по имени Мильс. Ребенок 2016-го года рождения может находится в Советском районе, где и проживает, не исключают волонтеры, что искать нужно и в других районах тоже.

Сейчас неравнодушные поисковики из отряда «ЛизаАлерт» на машинах и с листовками в руках отправляются на поиски.

Известно, что мальчик дет в белую футболку с разноцветными надписями, джинсовые шорты, синие босоножки.Рост:и 128 сантиметров.

Ранее МЧС предупредил, что в Новосибирске до 17 июня ожидается аномальная жара до +33 градусов.