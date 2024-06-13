Жительница Новосибирска сразится за звание лучшей жены России на канале «Пятница!»

35-летняя Дарина вместе со своим избранником уже пять лет.

Жители Новосибирска нередко становятся героями телепроектов. Сейчас на канале «Пятница!» стартовало шоу «Четыре жены» от создателей шоу «Четыре свадьбы», одной из участниц стала 35-Дарина, любительница танцев. Сибирячка в браке уже пять лет, ее муж – Андрей, который на три года младше, владеет и управляет базой отдыха.

В рамках шоу Дарина посетит дом конкуренток и оценит их по нескольким пунктам.

Хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты);

Самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг);

Выиграет та, кто наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России.

Новый выпуск с сибирячкой будет в эфире уже сегодня, 13 июня в 19:00.

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