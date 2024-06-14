МакSим и Элджей на «Арене»: кто из звёзд выступит в Новосибирске 15 и 16 июня на Черника Music Fest

Новосибирские рэперы Элджей и Дава, а также кумиры миллионов Ramil и Mary Gu наполнят эти выходные своими хитами. Kara Kross и Лёша Янгер станут ведущими.

Ближайшие выходные для жителей и гостей города станут по-настоящему жаркими: 15 и 16 июня в Новосибирске пройдет «Черника Music Fest». Исполнители выступят для горожан всех возрастов: совсем юные жители города смогут оторваться под хиты заводной Mia Boyka и лиричные треки «Рамиля», сибиряки чуть постарше проникнуться лирикой «Мэри Гу», разделить момент с хитами Эльдара Джарахова и Dead Blonde, более взрослые, что называется, вспомнить молодость под хиты «Знаешь ли ты» и «Отпускаю» от певицы МакSим или же зажечь под «Чилить» Filatov & Karas.

Артисты, которые выступят 15 июня:

Элджей, Dava, Mia Boyka, Султан Лагучёв, Rasa, NLO, Idris & Leos и др.

Артисты, которые выступят 16 июня:

МакSим, Ramil', GSPD, Dead Blonde, Mary Gu, Filatov & Karas, Джарахов, Зомб, Ханза и др.

Ведущие фестиваля: Kara Kross & Лёша Янгер

Начало концертов в 14:00.

Возрастное ограничение: 0+

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