Пенсионерка из Барабинска Новосибирской области отправится на восемь лет в колонию за убийство сожителя

Сибирячку обяжут выплатить полмиллиона семье погибшего.

64-летняя жительница Барабинска отправится в колонию на восемь лет за убийство сожителя. Об этом сообщили в СК РФ по НСО.

Инцидент произошел в декабре 2023 года в период застолья. В чем причина конфликта не разглашается, однако известно, что в какой-то момент сибирячка схватилась за кухонный нож и вонзила его в грудь своего гражданского супруга. Тот скончался от полученной травмы, следователи собрали всю информацию, накануне суд вынес приговор – сибирячка отправится в колонию на восемь лет. Также ей предстоит возместить расходов на похороны и компенсацию морального вреда на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова заявила, что она больше не чиновница.