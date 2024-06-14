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общество

Полиция задержала начальника Восточно-Сибирской железной дороги

Фото: Pexels.com

Дело Владимирова находится в производстве Пятого следственного управления.

Правоохранительные органы задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова по подозрению в получении взятки. Об этом пишет телеграм-канал «Альтернативная юриспруденция».

Дело находится в производстве Пятого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Он занимает занимает свой пост с марта 2021 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Новосибирска предупредили о возможном мошенничестве при покупке билетов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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