Полиция задержала начальника Восточно-Сибирской железной дороги

Дело Владимирова находится в производстве Пятого следственного управления.

Правоохранительные органы задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова по подозрению в получении взятки. Об этом пишет телеграм-канал «Альтернативная юриспруденция».

Дело находится в производстве Пятого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Он занимает занимает свой пост с марта 2021 года.

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