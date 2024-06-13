Жителей Новосибирска предупредили о возможном мошенничестве при покупке билетов

В Новосибирске предупреждают о возможном мошенничестве при приобретении билетов на концерты и спектакли.

По информации пресс-службы Сибирского Главного Управления Банка России, мошенники создают фишинговые сайты, которые выглядят как официальные ресурсы, чтобы обмануть покупателей.

Поддельные сайты часто появляются во время начала продаж билетов на популярные мероприятия. После оплаты жертвы мошенничества получают подтверждение о покупке, но билеты так и не приходят, и люди теряют свои деньги.

Эксперты рекомендуют быть осторожными и проверять подлинность сайтов перед покупкой билетов. Официальные информационные ресурсы организаторов событий часто указывают точные даты начала продаж и адреса официальных партнеров, где можно безопасно приобрести билеты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, по сколько рублей сдают на выпускные вечера в Новосибирске.