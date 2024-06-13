Стало известно, по сколько рублей сдают на выпускные вечера в Новосибирске

В школах Новосибирска завершились последние звонки и экзамены, выпускные вечера уже не за горами.

Подготовка к этим событиям велась долго и активно. В школьных чатах обсуждались взносы на мероприятия, которые в некоторых случаях достигали полусотни тысяч рублей. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Родители готовы тратить значительные суммы на банкет и праздничные наряды. По словам Вероники, матери выпускницы 11 класса, они начали готовиться к выпускному задолго, собирая деньги ежемесячно. На каждого ученика сумма составила около 15 000 рублей. Выпускной двух классов обойдется в более чем 500 000 рублей, включая услуги фотографа, видеографа, фотозону, кэнди-бар, сувениры для учителей и выпускников. Развлекательная программа включает ведущего, ди-джея, музыкантов и певцов.

Для наряда выпускницы родители готовы потратить около 10 000 рублей. По словам Вероники, платье стоило 3 500 рублей, туфли планируется купить за 2 000-2 500 рублей, сумку за 1 500 рублей, пиджак за 1 500 рублей, прическа и макияж пока не оценены.

Анастасия, мать другой выпускницы, сообщила, что общая сумма на выпускной вечер в их учебном заведении составляет около 15 000 рублей на ученика. Эти деньги пойдут на подарки учителям и аренду помещения для банкета.

На праздничный образ для своей дочери родители Анастасии планируют потратить более 20 000 рублей. Платье стоит около 9 000 рублей, обувь – 16 000 рублей. Макияж и прическа еще не оценены.

По данным сайта ПРОФИ, услуга макияжа с укладкой на дому начинается от 3 000 рублей. Таким образом, выпускной вечер для среднестатистической семьи из Новосибирска обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей, не считая нарядов для родителей и возможных дополнительных расходов.

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