Смертельное ДТП произошло под Новосибирском — столкнулись Nissan и КАМАЗ в Искитимском районе

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке: скончалась пассажирка «Ниссана».

ДТП в Искитимском районе Новосибирской области закончилось трагедией. Место аварии: нерегулируемый перекресток с трассы Р-256 (69 км). Участники аварии: Nissan и КАМАЗ.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирск пояснили, что 24-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Евсино. КАМАЗ двигался со стороны Черепаново в сторону Новосибирска. Как вышло, что автомобили столкнулись и на какой скорости, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

Известно, что в результате ДТП скончалась пассажирка «Ниссана», водитель иномарки получил травмы, сейчас он в больнице. Про травмы водителя КАМАЗа не сообщается, известно, что он 1984 года рождения.

На месте работает наряд Госавтоинспекции и сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с начала года 79 человек погибли в жёстких авариях.