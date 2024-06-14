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общество

В Новосибирске 25 торговцев после проверки на Хилокском рынке отправились в военкомат

Фото: Сиб.фм

Очередной рейд мигрантов прошел в Новосибирске.

Как рассказывает портал VN.ru, ссылаясь на источник СК РФ по Новосибирскому гарнизону, вчера правоохранительные органы провели рейд на Хилокском рынке, проверив порядка 60 иностранных граждан.

В результате 25 человек были доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, а пятеро сотрудников рынка, которые ранее получили гражданство Российской Федерации, решили заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Также 10 торговцев были призваны на военную службу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигранты захватили аварийные бараки на левом берегу

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Валерия Митрохина
Журналист

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