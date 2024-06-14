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общество

В Новосибирске дачники рассказали о появлении жуков-обжор

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске появились жуки, поедающие растения.

По данным портала VN.ru, в Новосибирске местные жители обнаружили у себя на грядках жука-вредителя, который угрожает посевам крестоцветных культур.

Кандидат биологических наук Алексей Яновский отметил, для того, чтобы избавиться от этого жука, можно использовать даже народные средства – химические препараты и профилактические мероприятия.

Также, ручной сбор вредителей он назвал самым безопасным способом.

Напомним, что новосибирский агроном Шубина назвала основные ошибки при выращивании томатов

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Валерия Митрохина
Журналист

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