В Новосибирске двух подростков увезла скорая после ДТП с самокатами

Двое подростков попали в аварию с самокатами.

По данным пресс-службы ГИБДД Новосибирска, в аварии с самокатами пострадали сразу двое несовершеннолетних подростков.

Первый случай произошел на территории Дзержинского района, где 17-летнюю девочку сбила машина «Хонда Цивик», за рулем которой была женщина 1974 года рождения.

В результате, пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Второе ДТП произошло на территории Калининского района, где девочку-подростка 2006 года рождения сбил автомобиль ВАЗ-21140. Ее также доставили в больницу из-за полученных травм.

Напомним, что автоледи на Renault сбила 11-летнего самокатчика в Новосибирске