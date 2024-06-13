Автоледи на Renault сбила 11-летнего самокатчика в Новосибирске

ДТП произошло в Ленинском районе, школьника доставили в больницу.

В Ленинском районе Новосибирска 30-летняя женщина за рулем Renault сбила 11-летнего школьника на самокате. Место ДТП: улица Блюхера, дом №73.

В ГИБДД Новосибирск пояснили, что автоледи «въехала» в подростка, который следовал на самокате по ходу движения. Девушка, находившаяся за рулем иномарки, экстренно вызвала «скорую», мальчика осмотрели врачи и забрали в больницу. Характер травм не уточняется.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с начала года 79 человек погибли в жёстких авариях. Сотрудники ГИБДД призывают сибиряков быть внимательными за рулем на трассах, магистралях и дворах. В летний период времени на дорогах немало велосипедистов, самокатчиков, в том числе.