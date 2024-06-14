В Новосибирске ищут сероглазого блондина с проседью

Сероглазого мужчину с проседью разыскивают в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЛизаАлерт” появилась информация о том, что в Новосибирске ищут 52-летнего жителя Ленинского района в Новосибирске Вячеслава Владимировича Косачева. Последний раз его видели 6 июня 2024 года.

Приметы пропавшего: рост 172 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые.

Одежда: болоньевая куртка, черная майка, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую кепку.

О местонахождении пропавшего поисковики отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирске третью неделю ищут бесследно пропавшего 48-летнего мужчину